Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Huawei Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun serbest bırakılmasının ardından, Çin'in de casusluk suçlamasıyla tutukladığı iki Kanadalı iş insanı Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig'in serbest bırakmasının memnuniyetle karşılandığını belirten Psaki, "Ancak şunu vurgulamalıyım ki bu iki konu arasında bir bağlantı yok." vurgusunu yaptı.

"Çin ile çatışma değil rekabet peşindeyiz"

Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 hafta önce Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesinde bu kişilerin gündeme geldiğini kabul ederek, "Mıng'ın serbest bırakılması kararı Adalet Bakanlığımızın özgür kararıdır." ifadesini kullandı.

ABD'nin Çin'e karşı tutumunun da değişmediğinin altını çizen Psaki, "Çin ile çatışma değil rekabet peşindeyiz." dedi.

"Afganistan'dan uçuşların devamı için çalışıyoruz" mesajı

Psaki, ABD'nin Afganistan'dan tahliye uçuşlarının devam ettiğine de işaret ederek, "Tahliye uçuşların devam etmesini sağlamak için ortaklarımız ve Afganistan'a komşu ülkeler ile çalışmayı sürdürüyoruz." vurgusunu yaptı.

Pakistan Başbakanı Imran Han'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ABD'nin Afganistan konusunda kendisiyle hiç konuşmamış olmasına yaptığı eleştiriye ilişkin ise Psaki, "ABD Başkanı Biden'ın tüm mevkidaşları ile konuşmadığı doğru ancak Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarımız Pakistan'daki muhatapları ile sürekli iletişimdeydi." değerlendirmesinde bulundu.