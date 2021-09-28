Hayvan hakları grupları uzun süredir köpek eti ticaretinin sona ermesi çağrısında bulunuyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ilk kez ülkede köpek eti tüketimini yasaklama olasılığını gündeme getirdi.

Son yıllarda köpek etine olan talebin azalması yasağın gündeme gelmesinde etkili oldu.

Güney Kore'de her yıl bir milyon kadar köpeğin eti için katledildiği tahmin ediliyor.

Moon, yasağın getirlmesi konusunda hükümet ile görüştü.

Yemek için değil evcil hayvan olarak besliyorlar

Yasalar köpeklerin ve kedilerin acımasızca katledilmesini yasaklıyor olsa da etlerinin tüketimi ülkede yasak değil.

Son yıllarda, ülkede evcil hayvan beslemeye rağbet artarken, insanlar köpek eti yememeye başladı.

Ülkenin en büyük köpek eti pazarından üçü kapandı.

2020 yılında Nielsen Humane Society International tarafından yapılan bir anket, Güney Korelilerin yüzde 84'ünün hiç köpek eti tüketmediğini veya gelecekte tüketmek istemediğini söylediğini ortaya koydu.

Güney Korelilerin yüzde 59'unun köpek etinin yasaklanmasını desteklediği de ankette göze çarptı.

Hayvan hakları savunucuları memnun

Uzun süredir köpek eti ticaretine son verilmesi çağrısında bulunan hayvan hakları grupları, Bay Moon'un girişimini memnuniyetle karşıladı.

Kore Hayvan Hakları Savunucuları başkanı Jeon Jin-kyung, her geçen gün daha fazla Güney Korelilerin köpek eti tüketimini hayvan istismarı olarak gördüğünü belirtti.

