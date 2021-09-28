Taliban karşıtı Afganları öldürülme korkusu sardı.

Muhalif Afganlar sosyal medya hesaplarını ya silerek ya da önceki paylaşımlarını kaldırarak Taliban tarafından hedef alınmaktan kaçınmaya çalışıyorlar.

Facebook, Afganistan'daki kullanıcılar için profillerini kilitlemelerine ve içeriğe erişimi reddetmelerine izin veren bir dizi özellik getirdi.

Taliban geçen ay Afganistan'da iktidara gelmeden önce, ülkede ciddi sayıda muhalifi vardı.

Muhalifler sosyal medyayı Taliban’a karşı etkin bir şekilde kullanıyorlardı.

Birçoğu ilan edilen affa güvenmiyor

Taliban, daha önce kendilerine karşı savaşan veya önceki hükümetin bir parçası olan tüm Afganlar için genel af ilan etmesine rağmen, ülkeden kaçanlardan bazıları af ilanına güvenmiyor.

Verilen söze rağmen Taliban savaşçılarının başkent Kabil'in düşmesinden sonra sivilleri öldürdüğüne dair haberler gelmişti.

Geçen hafta, Taliban Savunma Bakanı Mohammad Yaqoob, yayınladığı bir sesli mesajda grubun savaşçıları tarafından sivillerin intikam amacıyla öldürüldüğüne dair bazı raporların bulunduğunu kabul etmişti.