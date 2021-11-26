Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 10:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'dan Güney Afrika'ya tedbir: Sadece Alman vatandaşları gelebilecek
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya Sağlık Bakanı Spahn, Güney Afrika'yı virüs varyant alanı ilan ettiklerini belirterek, "Havayollarının Güney Afrika'dan sadece Almanları taşımasına izin vereceğiz. Gelen Almanları aşılı olsalar dahi 14 gün karantinaya alacağız" dedi.
Almanya, Güney Afrika'da ortaya çıkan B.1.1.529 varyantı nedeniyle Güney Afrika'yı virüs varyant alanı ilan etti.
Sadece Alman vatandaşları gelebilecek
Sağlık Bakanı Jens Spahn, "Bu geceden itibaren havayollarının Güney Afrika'dan sadece Almanları taşımasına izin vereceğiz. Gelen Almanları aşılı olsalar dahi 14 gün karantinaya alacağız" dedi.
Vaka sayısında rekor
Almanya'da vaka ve vefat sayısında artış devam ediyor.
Son 24 saatte 76 bin 414 yeni vaka kaydedildi. Salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı ile rekor kırıldı.
357 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 100 bin 476 oldu.
Etiketler: Almanya Koronavirüs
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