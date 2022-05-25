Bloomberg'in önerilen yasaya atıfta bulunduğu haberde, salı günü açıklanması beklenen planın, Rusya'dan gelen arzın durdurulması halinde olası doğalgaz kıtlığı risklerini azaltmayı amaçladığı belirtildi

Ajans tarafından görülen yasa taslağında, "Kömür yakıtlı ek elektrik üretimi talebi, yalnızca bir gaz sıkıntısı olduğunda veya bir gaz sıkıntısı tehdidi olduğunda ve elektrik üretiminde gaz tüketiminin azaltılması gerektiğinde ortaya çıkıyor" ifadeleri yer alıyor.

Almanya, şu anda ulusal rezervin parçası olan ve birçoğunun kömürden çıkış programının bir parçası olarak 2030 yılına kadar kapatılması beklenen yaklaşık altı gigawatt'lık tesise sahip.

Acil durum planı, Berlin'in altı aya kadar parlamentonun onayı olmadan kömür tesislerini faaliyete geçirmesine izin verecek.

Bu ayın başlarında, Alman otomotiv devi Volkswagen, AB'nin Rus doğalgazına olan bağımlılığını sona erdirme planlarına bakılmaksızın kömüre hala ihtiyaç duyulacağını söylemişti.