Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andryushchenko, konuya ilişkin açıklamasında, cesetlerin çürüdüğünü ve mahalleye kötü kokunun yayıldığını belirtti.

Cesetlerin ne zaman bulunduğu açıklanmazken, olay, kurbanların sayısı itibarıyla "en ölümcül" saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, Donbas bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı duyuruldu.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 24 Şubat'ta başlatmıştı.