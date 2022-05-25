Teksas, Uvalde'de bir ilkokulda 19'u çocuk ve 21 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı, bu yıl 27'nci okul saldırısı oldu.

Teksas Valisi Greg Abbott, olayın arkasındaki saldırganın öldürüldüğünü söyledi.

Bu , Buffalo'daki bir süpermarkette 10 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıdan sadece 10 gün sonra geldi.

ABD'de 2018'den bu yana eğitim faaliyetlerini izleyen Education Week'te yer alan rapora göre, 5 yılda 119 saldırı yaşandı.

En yüksek silahlı saldırı sayısı 34 ile geçen yıl meydana geldi. 2020'de 10 , 2019 ve 2018'de 24'er saldırı gerçekleşti.

Bu yıl yaralanma veya ölümle sonuçlanan 27 okul saldırısı oldu.

Bağımsız bir veri toplama kuruluşu olan Gun Violence Archive, Salı günü itibarıyla bu yıl şimdiye kadar 212 toplu silahlı saldırı kayda geçtiğini duyurdu.

Kitlesel silahlı saldırı, tetikçi dışında dört veya daha fazla kişinin vurulduğu olay olarak tanımlanıyor.

Gun Violence Archive'a göre ABD, 2021'i 693 toplu saldırıyla sonlandırdı . Bir önceki yıl 611'i gördü. Ve 2019'da 417 saldırı yaşandı.