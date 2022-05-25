ABD'de, Reuters/Ipsos tarafından yapılan, 2 günlük ulusal anketin sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, Amerikalıların yüzde 59'u Biden'ın iş performansını beğenmiyor. Başkan Biden'a genel kamuoyu desteği ise yüzde 42'den yüzde 36'ya düştü.

ABD Başkanının halk tarafından onaylanma oranı ağustostan bu yana yüzde 50'nin altında. Bu durum, 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimi için Demokrat Parti'de tehlike sinyali olarak algılanıyor.

Kendi partisinde de destek azaldı

Öte yandan, Joe Biden'a Demokratlar arasındaki destek de yüzde 76'dan yüzde 72'ye düştü.

Cumhuriyetçi kanatta ise yalnızca yüzde 10'luk kesim ABD Başkanının iş performansını onaylıyor.