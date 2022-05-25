California'daki yetkililerin aldığı yeni karara göre, ticari, endüstriyel ve kurumsal mülklerde "işlevsiz" çimlerin sulanması için içme suyunun kullanılması yasaklandı.

Evlerin bahçeleri için geçerli olmayacak kararda, spor salonları, insanların toplandığı çimenlik alanlar ve ağaçların sağlıklı kalması için yapılan sulamalar için muafiyet tanındı.

California, bilim insanlarının "son 1200 yılın en kötüsü" olduğunu söylediği, ABD'nin batısını vuran yirmi yıllık bir "mega kuraklığın" parçası olan kuraklıkta 3'üncü yılını yaşıyor.

Bu yıl ocak-mart ayları, California'nın en az bir yüzyıldır yaşadığı en ciddi kuraklık olarak kayıtlara geçti.