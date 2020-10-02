Paul Ehrlich Enstitüsü Başkanı Klaus Cichutek, ilk COVID-19 aşılarının 2021'in başlarında Avrupa'da onaylanmasını bekliyor, ancak aşıların başlayabilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç olduğu konusunda uyardı.

Cichutek cuma günü sanal basın brifingine yaptığı açıklamada, "Avrupa İlaç Ajansı tarafından yapılan son anketlere göre, aşıların önümüzdeki yılın başlarında Avrupa'da pazarlama izni alması bizim açık beklentimizdir." dedi.