Harz bölgesinden yapılan açıklamada, İtalya'dan gelen 2 yangın söndürme uçağının 12 saat boyunca alevlere müdahale edeceği, uçakların, 6 bin litre su taşıyabileceği bilgisi paylaşıldı.

Yangında toplam 190 itfaiye erine 6 yangın söndürme helikopteriyle destek veriliyor; bir helikopter de keşif uçuşları yapıyor.

Bölgede 150 hektar alanın yangından etkilendi. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Bölge İtfaiye Şefi Kai-Uwe Lohse, yangının yayılmasını engellemeye çalışacaklarını, bunun için havadan müdahalenin önemli olduğunu ifade etti.

Alman basınında bölge sözcüsüne dayandırılan haberlere göre, rüzgar, yangını kontrol almayı zorlaştırıyor.

Harz'daki 1141 rakımlı Brocken Dağı'nın zirvesine yakın bölgede 3 Eylül'de orman yangını çıkmış, Harz Bölge Valisi Thomas Balcerowski yangından dolayı 4 Eylül'de acil durum ilan etmiş, zorlu arazi şartlarından dolayı itfaiyenin yangın söndürme çalışmalarında sorunlar yaşadığı bildirilmişti.

Turistler tarafından yoğun rağbet gören dağın zirvesindeki platodaki insanlar yangın sebebiyle otobüslerle tahliye edilmiş, dağın çevresinde 40 kilometrelik uçuşa yasak bölge oluşturulmuştu.