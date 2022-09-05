Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kabil'de yerel saatle 10.50'de Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünün girişinin hemen yakınında kimliği belirlenemeyen bir militan bomba patlattı.

Açıklamada, "Saldırı sonucunda diplomatik misyonun 2 çalışanı hayatını kaybederken, Afgan vatandaşları arasında da zarar görenler var." ifadesi kullanıldı.

Rus Büyükelçiliğinin, soruşturma yürüten Afgan yetkilileriyle yakın temas halinde olduğu duyuruldu.

"Bu bir terör eylemidir, kesinlikle kabul edilemez"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da patlamayla ilgili olarak "Tabii ki bu bir terör eylemidir, kesinlikle kabul edilemez. Genel olarak böyle bir terör eylemini şiddetle kınıyoruz." dedi.

Saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Diğer yandan, Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, intihar saldırganının Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği yakınında üzerine yerleştirdiği bombayı patlattığını söyledi.

Saldırganın elçilik önündeki kalabalığa ulaşmasının Taliban güçlerince engellendiğini ifade eden Zadran, saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını belirtti.

Zadran, saldırıyla ilgili bölgede geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Yetkililer, daha önce olayın bombalı saldırı olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan görgü tanıkları, saldırıda yaralanan Rus vatandaşları olduğunu söyledi.

Görgü tanıkları, saldırının, Rus Büyükelçiliği önünde vize işlemleri için bekleyen kalabalığın arasında yapıldığını öne sürdü.

Bölgeye çok sayıda ambulans intikal ettirilirken elçiliğin çevresindeki tüm caddeler trafiğe kapatıldı.