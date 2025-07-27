Almanya'da yolcu treni raydan çıktı: 3 ölü

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberinde, Riedlingen yakınlarında bir yerel yolcu treninin raydan çıktığı belirtildi.

Çok sayıda arama ve kurtarma ekibinin olay yerine sevk edildiği bilgisine yer verilen haberde, olay yerinde bulunan polis sözcüsünün kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklamasını yaptığı aktarıldı.

Haberde, kazada bazıları ağır çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ülke basınında olay yerinden yayımlanan fotoğraflarda trenin raydan çıktığı, en az bir vagonun yan yattığı ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları yaptığı görülüyor.

Federal Polis, Sigmaringen'den Ulm’e giden trende yaklaşık 100 yolcunun bulunduğunu duyurdu.

Ulm Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Riedlingen ile Munderkingen arasındaki demir yolunun "kaza sebebiyle kapalı" olduğu kaydedildi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, Biberach bölgesindeki tren kazasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, İçişleri ve Ulaştırma bakanlarıyla yakın temasta olduğunu ve kurtarma ekiplerine her türlü desteğin verilmesini istediğini belirtti.

Merz, hayatını kaybedenlerin yasını tuttuklarını, yakınlarına başsağlığı dilediğini ifade etti.​​​​​​​