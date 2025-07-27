Açık 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.07.2025 21:45

Almanya'da yolcu treni raydan çıktı: 3 ölü

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Riedlingen kenti yakınlarında yolcu treninin raydan çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Almanya'da yolcu treni raydan çıktı: 3 ölü
[Fotograf: AP]

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberinde, Riedlingen yakınlarında bir yerel yolcu treninin raydan çıktığı belirtildi.

Çok sayıda arama ve kurtarma ekibinin olay yerine sevk edildiği bilgisine yer verilen haberde, olay yerinde bulunan polis sözcüsünün kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklamasını yaptığı aktarıldı.

Haberde, kazada bazıları ağır çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ülke basınında olay yerinden yayımlanan fotoğraflarda trenin raydan çıktığı, en az bir vagonun yan yattığı ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları yaptığı görülüyor.

Federal Polis, Sigmaringen'den Ulm’e giden trende yaklaşık 100 yolcunun bulunduğunu duyurdu.

Ulm Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Riedlingen ile Munderkingen arasındaki demir yolunun "kaza sebebiyle kapalı" olduğu kaydedildi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, Biberach bölgesindeki tren kazasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, İçişleri ve Ulaştırma bakanlarıyla yakın temasta olduğunu ve kurtarma ekiplerine her türlü desteğin verilmesini istediğini belirtti.

Merz, hayatını kaybedenlerin yasını tuttuklarını, yakınlarına başsağlığı dilediğini ifade etti.​​​​​​​

ETİKETLER
Almanya Tren Kazası
Sıradaki Haber
DSÖ, Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle 63 kişinin öldüğünü duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:55
DMM, "Orman Yangınları ile İlgili İddialar ve Gerçekler" bülteni hazırladı
00:08
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
23:26
Bakan Fidan, TercihFest 2025'te üniversite adaylarıyla buluştu
23:25
47 ilde sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde
22:27
IDEF'te toplam 9 milyar dolarlık sözleşme hacmine ulaşıldı
21:50
Uşak'ta çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
Balkanlar'ın saklı cenneti: Matka Kanyonu
Balkanlar'ın saklı cenneti: Matka Kanyonu
FOTO FOKUS
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ