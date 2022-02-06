70 metre yüksekliğindeki viyadük saniyeler içinde yerle bir oldu. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Rinsdorf Viyadüğü, ülkede şu ana kadar yıkılan en yüksek köprü oldu.

Köprü ayaklarına yerleştirilen patlayıcıların faaliyete geçtiği anlar kameralara yansıdı. Patlama esnasında 300 metrelik bir alan güvenlik çemberine alındı, bölgeye giriş yasaklandı.

500 metre uzunluğundaki yapının yerine yeni bir köprü inşa ediliyor. Yetkililer 2024'te inşası tamamlanacak yeni viyadüğün ilk kısmının tamamlandığını açıkladı.