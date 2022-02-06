Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 16:50Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Almanya'da viyadük saniyeler içinde yıkıldı
Almanya'da 70 metre yüksekliğinde bir viyadük patlayıcılarla yıkıldı. Yarım kilometre uzunluğundaki viyadük, ülkede patlayıcılarla yıkılan en yüksek köprü oldu. Bölgeye yeni viyadük inşa ediliyor.
70 metre yüksekliğindeki viyadük saniyeler içinde yerle bir oldu. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Rinsdorf Viyadüğü, ülkede şu ana kadar yıkılan en yüksek köprü oldu.
Köprü ayaklarına yerleştirilen patlayıcıların faaliyete geçtiği anlar kameralara yansıdı. Patlama esnasında 300 metrelik bir alan güvenlik çemberine alındı, bölgeye giriş yasaklandı.
500 metre uzunluğundaki yapının yerine yeni bir köprü inşa ediliyor. Yetkililer 2024'te inşası tamamlanacak yeni viyadüğün ilk kısmının tamamlandığını açıkladı.
Etiketler: Almanya
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