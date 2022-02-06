Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da otobüs kazası: 13 ölü
[Temsili fotoğraf: AA]
Endonezya'da meydana gelen otobüs kazasında 13 kişi hayatını kaybetti.
Xinhua'daki habere göre, Arama ve Kurtarma Birimi yetkilisi Yusuf Latif, kazanın Yogyakarta kentinde meydana geldiğini açıkladı.
Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Endonezya Trafik Kazası
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