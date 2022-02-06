Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın adını taşıyan merkezde 100 çocuk eğitim alıyor.

Afrin'de açılan Tenzile Ana Yetim ve Kültür Merkezi yetim çocukları hayata bağlıyor. Çocuklar resim ve müzikte yeteneklerini keşfederken bir yandan da eğitimlerini sürdürüyor.

Savaşın acılarını geride bırakıp geleceğe dair umutlarını tuvale yansıtıyorlar.

Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde terörden temizlediği bölgelerde açtığı 50'den fazla merkez ve yetimhanede 10 bine yakın yetim çocuğa hizmet veriyor.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

