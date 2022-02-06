Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 15:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afrin'deki Tenzile Ana Eğitim Merkezi'nde 100 çocuk eğitim alıyor
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Türkiye Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlediği bölgelerde açtığı eğitim merkezleriyle binlerce yetim çocuğu hayata bağlıyor. Bunlardan biri de Afrin'deki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın adını taşıyan eğitim merkezi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın adını taşıyan merkezde 100 çocuk eğitim alıyor.
Afrin'de açılan Tenzile Ana Yetim ve Kültür Merkezi yetim çocukları hayata bağlıyor. Çocuklar resim ve müzikte yeteneklerini keşfederken bir yandan da eğitimlerini sürdürüyor.
Savaşın acılarını geride bırakıp geleceğe dair umutlarını tuvale yansıtıyorlar.
Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde terörden temizlediği bölgelerde açtığı 50'den fazla merkez ve yetimhanede 10 bine yakın yetim çocuğa hizmet veriyor.
Haber: Bülent Çulcuoğlu
Etiketler: Afrin Recep Tayyip Erdoğan Suriye
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