Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da telgraf gönderme dönemi sona erdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Almanya'da bir zamanlar popüler olan telgraf hizmetleri yeni yılda sona erdi.
Alman Posta İdaresi'nden (Deutsche Post) yapılan açıklamada, 2018 yılından itibaren yurt dışı noktalara telgraf hizmeti verilmediği hatırlatılarak, yeni yılda yurt içi telgraf hizmetlerinin de sonlandırıldığı duyuruldu.
Son yıllarda aylık ortalama 200-300 telgraf gönderildiği bildirilen açıklamada, geçen yılın son gününde ise 3 bin 228 telgrafın hatıra için son kez gönderildiği bilgisi verildi.
Almanya'da 160 karaktere kadar bir telgraf göndermek, en az 12,57 euroya mal oluyordu.
Etiketler: Almanya
Son Haberler
- 16:30
- 16:21
- 16:15
- 16:13
- 16:21
Sıradaki Haber
Hollanda Çin'den uçuşlarda çalışanları için ek önlemler alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz