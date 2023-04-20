Çok Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.04.2023 10:51

Almanya'da sendikalar enerji alanındaki özel sektör çalışanlarını greve çağırdı

Alman Maden Kimya ve Enerji İş Sendikası (IG BCE) ile Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), yüksek enflasyona karşı daha yüksek ücret talebiyle, enerji alanındaki özel sektör çalışanlarını 1 günlük toplu uyarı grevine çağırdı.

Almanya'da sendikalar enerji alanındaki özel sektör çalışanlarını greve çağırdı
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Ver.di ve IG BCE tarafından yapılan açıklamaya göre, daha iyi ücret kampanyasının bir parçası olarak bugün enerji alanındaki özel sektör çalışanları greve gidecek.

Açıklamada, grev çağrısının müzakerelerin ikinci turunda ilerleme kaydedilememesinin ardından geldiği ifade edilerek, işverenlerin ücret artışına yönelik bir adım atmadığı ve olası bir anlaşmayı engelledikleri vurgulandı.

Üçüncü tur müzakerelerin 24 Nisan'da yapılması bekleniyor.

Ver.di, grev sonucunda herhangi bir elektrik kesintisi olmayacağına ve nükleer santrallerin güvenliğinin tehlikeye atılmayacağına dair güvence verdi.

Almanya'da grev dalgası

Almanya'da ocak ve şubatta yüzde 8,7 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle martta yüzde 7,4'e gerilemişti.

Enerji alanındaki 30 binden fazla özel sektör çalışanı, 12 aylık bir süre için 550 avronun altında olmamak kaydıyla yüzde 13 ücret artışı talep ediyor.

Almanya'nın Demiryolu Çalışanları Sendikası (EVG), yüksek enflasyona karşı işverenleri daha yüksek ücrete zorlamak için çalışanlarını 21 Nisan’da 8 saatlik toplu uyarı grevine çağırırken, Ver.di iseHamburg, Köln/Bonn ve Düsseldorf havalimanlarında güvenlik görevlilerinin 20-21 Nisan'da uyarı grevi yapacağını duyurmuştu.

Güvenlik personelinin bugün başlayan grevi nedeniyle üç havalimanında yaklaşık 700 gidiş uçuşu iptal edilirken, bu iptallerden en az 100 bin kişinin etkileneceği tahmin ediliyor.

Ver.di ve EVG’nin 27 Mart’ta ulaştırma sektöründe yaptığı grev nedeniyle ülkede hava, kara ve tren yolu ulaşımı durma noktasına gelmişti.

ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel yeniden göreve seçildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:00
Erdoğan: Enkazların yerini inşaatlar aldıkça umutlar daha da güçleniyor
11:58
Öğretmen çift TEKNOFEST 2023'te birbirlerine rakip oldu
11:54
Mersin'de mobilya fabrikasında yangın: Biri itfaiye eri 4 kişi öldü
11:51
AB, Ukrayna'dan tahıl ithalatını sürdürmeye çalışıyor
11:51
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
11:25
Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 163,5 milyar liraya ulaştı
Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
FOTO FOKUS
Kaldırımda yürürken ezilmekten son anda kurtuldu
Kaldırımda yürürken ezilmekten son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ