Alman basınında yer alan haberlere göre, sel felaketinde Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde 31, Rheinland-Pfalz eyaletinde 50 kişi yaşamını yitirdi.

Rheinlan-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölge yönetimi 1300 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Bölgede telefonların çalışmadığı ve çok sayıda kişiye ulaşılamadığı aktarıldı.

[Fotoğraf: AA]

850 asker bölgede

Öte yandan, Alman ordusu sel bölgesine yardım etmek için yaklaşık 850 asker gönderdi.

Trier Saarburg bölgesinde ise yüzlerce evin selden zarar gördüğü, insanların bazı bölgelerden botlarla kurtarıldığı açıklandı.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de çökme tehlikesinin bulunduğu bilgisi verildi.