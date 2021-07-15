Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hapisteki eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlayan ayaklanmalar bugün birinci haftasını doldurdu.

Yaşanan olaylarda şimdiye kadar onlarca kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Mağaza ve iş yerleri yağmalandı

Olayların merkezi Gauteng ve Kwazulu Natal eyaletlerinde çok sayıda alışveriş merkezi, mağaza ve iş yeri yağmalandı.

Bazı bölgelerde akaryakıt istasyonlarının da yağmacılar tarafından hedef alınması sonucu akaryakıt kıtlığı baş gösterdi.

Tedarikçi firmalar dağıtım yapamıyor

Ülkenin en büyük kenti Johannesburg'taki olayların merkezlerinden Soweto bölgesindeki Star Fuels Mayibuye akaryakıt istasyonu görevlisi, akaryakıt tedarikçisi firmaların yağma olayları nedeniyle dağıtım yapamamasından dolayı istasyondaki akaryakıt stoklarının tükenmekte olduğunu anlattı.

[Fotoğraf. AA]

Görevli, "Akaryakıt kıtlığı ciddi bir problem haline gelecek." dedi.

Durban'da gıda kıtlığı tehlikesi kapıda

Güney Afrika'nın Hint Okyanusu'na açılan kapısı konumundaki Durban'da, yağma olaylarından dolayı gıda kıtlığı tehlikesinin ortaya çıktığı açıklandı.

News 24'ün haberine göre, yağmalardan etkilenmemiş bazı alışveriş merkezlerinin önünde yüzlerce metrelik kuyruklar meydana geldi.

Haberde, yaşanan durum ciddi bir gıda problemi olarak değerlendirildi.