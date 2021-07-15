15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yurt dışında da birçok etkinlik düzenlendi.

ABD'deki ünlü Times Meydanı'nda dev ekrana Türk bayrağı yansıtıldı.

“Kahramanlarımız” yazısıyla 15 Temmuz'un 251 şehidinin fotoğrafı tek tek dev led ekrana gelirken, Türk bayrağıyla birlikte “Türkiye Geçilmez” yazısı gösterildi.

9 saat boyunca her saatte 30 kez yayınlanıyor

New York’un dünyaca bilinen Times Meydanı’nda bulunan dev dijital ekranda 15 Temmuz, "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) ve "Türkiye Geçilmez" mesajıyla anlatıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Led ekranda 15 Temmuz'un 251 şehidinin fotoğrafları "Kahramanlarımız" yazısıyla yer aldı.

20 saniye süren görüntüler, Times Meydanında 9 saat boyunca her saatte 30 kez yayınlanıyor.