Derin ekonomik ve sosyal krizlerin yaşandığı Lübnan'da siyasi krizden çıkış yolları da tıkandı.

Hükümet kurmakla görevlendirilen Saad Hariri, yeni hükümet kurmak için 9 aydan bu yana Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile yürüttüğü müzakerelerin sonuçsuz kaldığını açıkladı.

Avn'ı suçladı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 2 isim arasında gerçekleşen toplantı sonrası konuşan Hariri, gelinen durumdan dolayı Avn'ı suçladı. Mişel Avn'ın önerilen isimlerde köklü revize talep ettiğini söyledi.

"Avn'ın pozisyonunda değişiklik olmadı. Yeni hükümet konusunda anlaşma sağlayamayacağımız artık net ve açık" diyen Hariri, hükümet kurma görevini iade ettiğini duyurdu.

Kriz üstüne kriz

Hariri'nin açıklamasından sonra Lübnan lirası dolar karşısında keskin bir değer kaybı yaşadı. Dolar, karaborsada ilk kez 20 bin Lübnan lirasının üzerine çıktı.

Ülkedeki çok boyutlu ekonomik, sosyal ve siyasi kriz nedeniyle geçtiğimiz haftalarda ciddi bir ilaç ve yakıt sorunu da meydana gelmişti.

Hükümet açmazı ve Fransız girişimi

Hariri, dün teknokratlardan oluşan 24 üyeli kabine listesini Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunduğunu açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından tepkiler üzerine istifa etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 Ağustos ve 1 Eylül 2020'de Lübnan'ı ziyaret etmiş ve teknokratlardan oluşacak hükümetin kurulması için girişimde bulunmuştu.

Ancak ülkedeki mezhep eksenli siyasi güçlerin bakanlık paylaşımında yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet kurma çalışmalarında aylardır ilerleme kaydedilmezken, Fransa'nın girişiminden de sonuç elde edilememişti.

Hariri, 2020'nin aralık ayında 18 bakanlık teknokratlar listesini Cumhurbaşkanı Avn'a sunmuştu. Avn ise Hariri'nin, özellikle Hıristiyan bakanların belirlenmesinde tek başına hareket ederek, Cumhurbaşkanlığı ile anlaşmaksızın hareket etmesine itiraz etmişti.

Meclis Başkanı Nebih Berri, daha sonra teknokratlardan oluşan kabine listesinin 18'den 24'e çıkarılması için bir girişimde bulunmuştu.

Siyasi güçler ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.