Almanya'da 20. dönem Federal Meclisi'ni belirlemek için gerçekleştirilen genel seçimlerde heyecan devam ediyor.

Oy verme işleminin ilk saatlerinde yaşlı seçmenler ağırlıklı olarak oy kullanırken gün ortasından itibaren genç ve orta yaşlı seçmenler sandığa ilgi gösterdi.

Şu ana kadar ülke çapında seçimlere yoğun katılım olduğu gözleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Seçmenler, bu seçimlerin ardından hem hükümet yapısında hem de sosyal politikalarda değişim beklediklerini ifade etti.

Seçmenler uzun kuyruklar oluşturdu

Ülkedeki seçimlere katılımın bu sefer yoğun olduğu gözlendi. Berlin'deki bir okuldaki seçim lokalinde oy kullanmak isteyen seçmenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Öte yandan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partileri'nin başbakan adayı Armin Laschet'in, oy pusulasında kullandığı oyun gözükmesi kamuoyunda tartışma konusu oldu. Ancak Federal Seçim Kurulu, Laschet'in oyunun geçerli olduğunu açıkladı.