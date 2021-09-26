Cuma günü Erbil'de İsrail ile normalleşme çağrısı yapılan konferansta bulunanların tutuklanacağı duyuruldu.

Konferansta, İsrail ile Irak arasında ilişkiler kurulması ve bazı Arap ülkeleri gibi normalleşmeye gidilmesi çağrısında bulunulmuştu.

Arap Sünni aşiret temsilcilerinin katıldığı konferansta Irak Kültür Bakanlığı'ndan bir arşiv uzmanının da yer alması dikkat çekmişti.

Siyasi grupların tepkisine neden oldu

Konferans, Irak'taki Sünni, Şii, Kürt ve Türkmen siyasi grupların tepkisine neden olmuştu.

Irak merkezi hükümeti olayı kınayarak, çağrıları reddettiğini duyurmuş, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, konferansın izinleri dahilinde olmadığını ve görüşlerini yansıtmadığını açıklamıştı.