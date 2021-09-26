Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 16:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'tan 'İsrail Konferansı' kararı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Irak Yüksek Yargısı, Erbil'de düzenlenen ve siyasi grupların tepkisine neden olan 'İsrail ile Normalleşme Konferansı'na katılanların tutuklanmasına karar verdi. Açıklama Irak Yüksek Yargı Konseyi'nden geldi.
Cuma günü Erbil'de İsrail ile normalleşme çağrısı yapılan konferansta bulunanların tutuklanacağı duyuruldu.
Konferansta, İsrail ile Irak arasında ilişkiler kurulması ve bazı Arap ülkeleri gibi normalleşmeye gidilmesi çağrısında bulunulmuştu.
Arap Sünni aşiret temsilcilerinin katıldığı konferansta Irak Kültür Bakanlığı'ndan bir arşiv uzmanının da yer alması dikkat çekmişti.
Siyasi grupların tepkisine neden oldu
Konferans, Irak'taki Sünni, Şii, Kürt ve Türkmen siyasi grupların tepkisine neden olmuştu.
Irak merkezi hükümeti olayı kınayarak, çağrıları reddettiğini duyurmuş, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, konferansın izinleri dahilinde olmadığını ve görüşlerini yansıtmadığını açıklamıştı.
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