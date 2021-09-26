İspanya`nın La Palma adasındaki yanardağda hareketlilik sürüyor.

Cumbre Vieja Yanardağı’ndan akan lavlar yüzlerce evin yanmasına neden olurken yüzlerce hektarlık alan ise külle kaplandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Yetkililer yoğun duman nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalması çağrısı yapıyor.

İspanya’da 50 yılın ardından faaliyete geçen yanardağ lav püskürtmeye devam ediyor. Lav 5 günde 400 evi küle çevirdi. Bölgede yaşayan 7 binden fazla kişi tahliye edildi. https://t.co/OaasCpnuVc pic.twitter.com/exUE5XbUYS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 26, 2021

Şu ana kadar 7 bin kişinin tahliye edildiği bölgede tahliye çalışmaları devam ediyor.

1130 sarsıntı yaşandı

Yüksekliiği 6 metreyi bulan lav, 3 koldan denize doğru ilerlemeye devam ediyor. Havadan çekilen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

[Fotoğraf: Reuters]

Bölgede son 6 günde 1130 sarsıntı kaydedilirken volkanik aktivitenin 24 ila 84 gün sürebileceği tahmin ediliyor.

Yanardağ`dan çıkan zehirli gaz nedeniyle Kanarya Adaları`nda asit yağmurları da bekleniyor.