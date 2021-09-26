ANI News'in haberine göre, Çin’in Tianquan bölgesi Sichuan şehrinde etkili olan yoğun yağışlar, çamur haline gelen arazide toprak kaymasına neden oldu.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Heyelanda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Bölgede 10'dan fazla kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

Arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.