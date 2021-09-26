Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de heyelan: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Çin'in güneybatısındaki Tianquan bölgesinde, yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı açıklandı.
ANI News'in haberine göre, Çin’in Tianquan bölgesi Sichuan şehrinde etkili olan yoğun yağışlar, çamur haline gelen arazide toprak kaymasına neden oldu.
Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Heyelanda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Bölgede 10'dan fazla kişinin de kayıp olduğu açıklandı.
Arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
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