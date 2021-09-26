Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Şeria'daki Filistinlilere çağrı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İşgal altındaki Batı Şeria'da 4 Filistinlinin öldürülmesinin ardından Hamas, İsrail güçlerine karşı direnişi artırma çağrısı yaptı.
Batı Şeria'nın Ramallah ve Cenin kentlerinde İsrail güçlerinin gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği olayların ardından Hamas yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere direnişi artırma çağrısı yapıldı.
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli yaşamını yitirmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.
Etiketler: Batı Şeria Hamas Filistin Devleti İsrail
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