Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da yangın: 200 hektar ormanlık alan zarar gördü
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletinde bulunan Hirkani Ormanları'nda çıkan yangında 200 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklandı.
İran Gülistan eyaleti doğal kaynaklar kurumu sorumlusu Abdurrahim Lütfü, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Kürtköy ilçesinde 2 gündür devam eden orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi.
Lütfü, İran'ın en büyük ormanlık alanlarından biri olan Hirkani Ormanları'ndaki yangında 200 hektarlık alanın kül olduğunu açıkladı.
Etiketler: İran Orman Yangını
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