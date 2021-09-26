Nehirlerdeki su seviyesi yükseldi, yollar çöktü. Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağış etkili oldu. Felakette 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı, 2 kişi de kayboldu. Birçok bölgede su baskınları oldu.

Yağış, ulaşımı da etkiledi. Bazı bölgelerde ağaçlar ve kayalar yolları kapattı. 10 binden fazla köy yağıştan olumsuz etkilendi.

Yollar çöktü, köprüler kapandı

Köylere ulaşım kesildi. Bazı köprüler de kapandı. İletişimde aksamalar yaşandı.

Telefon hatlarında sinyal kesintileri ve yolların hasar görmesi yüzünden 11 köyde 27 binden fazla kişi iletişim sağlayamadı.

Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.



