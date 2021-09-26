Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 16:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'de yağış can aldı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Çin'de aşırı yağışın yol açtığı sel can aldı. Henan eyaletinde bir kişi yaşamını yitirirken bir kişi yaralandı, iki kişi ise kayıp. Sel nedeniyle bazı köylere ulaşım sağlanamıyor.
Nehirlerdeki su seviyesi yükseldi, yollar çöktü. Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağış etkili oldu. Felakette 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı, 2 kişi de kayboldu. Birçok bölgede su baskınları oldu.
Yağış, ulaşımı da etkiledi. Bazı bölgelerde ağaçlar ve kayalar yolları kapattı. 10 binden fazla köy yağıştan olumsuz etkilendi.
Yollar çöktü, köprüler kapandı
Köylere ulaşım kesildi. Bazı köprüler de kapandı. İletişimde aksamalar yaşandı.
Telefon hatlarında sinyal kesintileri ve yolların hasar görmesi yüzünden 11 köyde 27 binden fazla kişi iletişim sağlayamadı.
Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Sıradaki Haber
İngiltere Ulaştırma Bakanı’ndan 'fazla benzin almayın' çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz