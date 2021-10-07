Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin ağustos ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 4 düştü. Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 0,4 gerileme yönündeydi.

Aylık yüzde 1 artış olarak açıklanan temmuz ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 1,3 artış olarak revize edildi.

Enerji üretimi seviyesinde de düşüş

Veriler, ağustosta bir önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 4,7 gerilediğini ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 7,8 ve ara malı üretimi yüzde 2,4 düştü.

Temmuzda tüketim malları üretiminde yüzde 2,6 ve inşaatta ise yüzde 3,1 azalış kaydedildi. Enerji üretimi seviyesinde ise yüzde 4,1 düşüş oldu.

Destatis, Alman sanayi üretiminin, salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önce, Şubat 2020'deki seviyesinin altında kaldığını duyurdu.

"Ham madde ve ara mallar için tedarik darboğazları önceden tahmin edilenden daha ciddi"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sanayi üretiminde üçüncü çeyreğe iyi bir başlangıç yapılmasının ardından ağustosta belirgin bir düşüş yaşandığı vurgulandı.

“Ham madde ve ara mallar için tedarik darboğazlarının önceden tahmin edilenden daha ciddi olduğu ortaya çıktığının” vurgulandığı açıklamada, otomotiv sektöründe bazı üreticilerin şirket tatillerinin bu yıl ağustos ayına denk gelmesinin de sanayi üretimindeki düşüşte rolü olabileceği ifade edildi.

Açıklamada, "Genel olarak sanayi ekonomisinin görünümü bu nedenle (tedarik darboğazları) son zamanlarda bir miktar kötüleşti, ancak devam eden yüksek talep karşısında önümüzdeki aylar için temkinli iyimserlik korunuyor" denildi.

"Stagflasyona işaret ediyor"

Alman Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Bankası Ekonomisti Jens-Oliver Niklasch, konuya ilişkin değerlendirmesinde, üretim rakamlarıyla birlikte, toparlanma sürecinin durduğunun resmiyet kazandığını söyledi

Niklasch, “Bu tedarik darboğazlarına başta enerji fiyatları olmak üzere aynı zamanda yüksek maliyetler eşlik ettiği için "biraz stagflasyona işaret ediyor” ifadesini kullandı.

"Tedarik zinciri sürtüşmeleri, güçlü temelleri tamamen baltaladı"

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski de bugün açıklanan sanayi üretim verilerinin Alman endüstrisinin tedarik zincirindeki sıkıntıların zarar görmeye devam ettirdiğini gösterdiğini söyledi.

"Ağustos ayında hayal kırıklığı yaratan sanayi üretimi, umut edilen toparlanma yerine, Alman ekonomisinin geleneksel büyüme motorunun üçüncü çeyrekte yeniden büyümeyi baltalayacağını gösteriyor."

Brzeski, “Dolu sipariş defterlerine ve düşük stoklara rağmen, Alman endüstrisinin ekonomik büyümenin itici gücü değil, baltalaması, uluslararası üretim süreçlerinin olumsuz tarafını gösteriyor. Tedarik zinciri sürtüşmeleri, güçlü temelleri tamamen baltaladı” değerlendirmesinde bulundu.

Alman sanayicilerin üretim beklentileri yükselişte

Bu arada, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman sanayicilerin, üretimlerinin gelecek 3 ay içinde öncekinden daha fazla artmasını beklediklerini duyurdu.

Ifo açıklamasında, ağustosta 27 puan olan Ifo Sanayi Üretimi Beklenti Endeksi'nin Eylül’de 29 puana yükseldiği açıklandı.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, "Alman sanayicilerin devam eden iyi üretim beklentileri, korona pandemisi nedeniyle yakalama etkisine bağlanabilir." ifadesini kullandı.

Wohlrabe, Almanya'da özellikle gıda şirketlerinin üretimlerini büyük ölçüde genişletmek istediklerini duyurdu.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, Alman ekonomisinin, çip kıtlığı gibi tedarik zincirinde yaşanan dar boğazlar nedeniyle 2021'de 25 milyar avro zarara uğrayacağını vurgulamıştı.