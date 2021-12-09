Almanya'da Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamada, Daimi Aşı Komisyonu'nun (STIKO) COVID-19 aşısına ilişkin tavsiyelerini güncellediği belirtildi.

Açıklamada, STIKO şimdiye kadar mevcut olan tüm verileri değerlendirdikten sonra çeşitli hastalıkları olan 5-11 yaşındaki çocuklar için COVID-19 aşısını tavsiye ettiği vurgulandı.

BioNTech'in aşısı önerildi

Bunun yanı sıra kendilerini aşıyla koruyamayan insanlarla temasta olan çocukların da aşı yapmalarının önerildiği aktarılan açıklamada, ayrıca herhangi bir hastalığı olmayan 5-11 yaşlarındaki çocuklara da doktor tavsiyesi ve ebeveynin talebiyle COVID-19 aşısının uygulanabileceğinin altı çizildi.

BioNTech'in ürettiği aşının önerildiği açıklamada, bu yaş grubundaki çocukların COVID-19'u ağır geçirmelerinin ve ölümlerinin engellenmesinin amaçlandığı dile getirildi.

"Hastalığı olmayan çocuklar için genel bir aşı tavsiyesinin yapılmadı"

Halihazırda daha önce herhangi bir hastalığı olmayan 5-11 yaş grubundaki çocuklar için COVID-19 hastalığını ağır geçirme, hastaneye ve yoğun bakıma yatma riskinin düşük olduğuna işaret edilen açıklamada, bunun yanı sıra kısıtlı veriler sebebiyle nadir görülen aşının yan etkilerine ilişkin risklerin şu an için değerlendirilemediğine dikkat çekildi.

Açıklamada, bu sebeplerden dolayı daha önce herhangi bir hastalığı olmayan çocuklar için genel bir aşı tavsiyesinin yapılmadığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, söz konusu yaş grubu için aşının güvenirliği hakkında daha fazla veri ve diğer bulgular elde edildiğinde derhal bunun inceleneceği ve gerektiğinde tavsiyenin güncelleneceği de belirtildi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 25 Kasım'da, 5-11 yaş arası çocuklar için Pfizer-BioNTech'in aşısına onay vermişti.