Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 22:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da polis şiddeti ölümle sonuçlandı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Almanya'nın Mannheim kentinde gözaltına alınırken polislerce darbedilen bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Sosyal medyada yer alan görüntülere göre Almanya'da Markplatz Meydanı'nda iki polis, direnen 47 yaşındaki adamı onlarca kişinin gözü önünde yumrukladı.
Görgü tanıkları, polislerin sert müdahalesi sonucu fenalaşan adamın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Soruşturma başlatıldı
Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede gerçekleşen olayda yaşamını yitiren kişinin Türk olmadığı öğrenildi.
Polisten yapılan açıklamada ise 47 yaşındaki bir adamın, gözaltına alınmaya çalışırken bilinmeyen bir sebeple fenalaştığı ve kaldırıldığı acil serviste kurtarılamadığı belirtildi.
Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
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