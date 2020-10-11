Kentte, bir binanın giriş katında çıkan yangın sonrası itfaiye ve polis ekipleri bölgeye intikal etti; evde yaşayan çift hızla dışarı çıkarıldı.

Elinde demir bir çubuk bulunan, ev sahibi 47 yaşındaki Tunuslu adam, eve girmek için ısrar etmesi üzerine polis şiddetine maruz kaldı.

Çevredekilerin tepkisine aldırış etmeyen Alman polisi, Tunuslu adamı ve eşini gözaltına aldı.

Şiddet görüntülerinin yayımlanmasının ardından Alman polisi açıklama yaptı.

Adamın, ekiplerin görev yapmasını engellemeye çalıştığı ileri sürüldü.

Görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.