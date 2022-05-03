Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 00:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya’da PKK üyesi olduğu iddia edilen kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Almanya’da, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen Özgür A. tutuklandı. Zanlı, PKK'nin örgütlenme, personel işleri ve propaganda faaliyetlerinin koordinasyonunu yürütmekle suçlanıyor.
Açıklama, Almanya Federal Savcılığı tarafından yapıldı. Zanlının, "yabancı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla tutuklandığını duyuruldu.
29 Nisan'da Bremen kentinde gözaltına alındığı, ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisi paylaşıldı.
Zanlının PKK'nın ana yapılanmasında görevli olduğu, PKK için para toplama faaliyetlerini denetlediği ifade edildi.
Tutuklanan kişinin, çeşitli dönemlerde Hamburg ve Berlin'de sözde bölge sorumlusu olduğu da aktarıldı.
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