Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in 5 yıllık süresinin bitmesinin ardından Federasyon Kongresi (Bundesversammlung), gelecek 5 yıl için ülkenin cumhurbaşkanını belirleyecek.

Cumhurbaşkanını seçecek Federasyon Kongresi, Federal Meclis üyeleri ile eyalet meclislerinin belirlediği aynı sayıdaki delegelerden oluşuyor.

Böylelikle 736 milletvekilinin yanı sıra 16 eyalet meclisince gönderilen delegelerle birlikte 1472 Federasyon Kongre üyesi pazar günü yerel saatle 12.00’de Almanya’nın gelecek 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını seçecek.

Steinmeier yeniden aday

2017’de Joachim Gauck’tan görevi devralan mevcut Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Mayıs 2021’de ikinci dönem için aday olacağını açıkladı.

Öte yandan İslam ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, iktisatçı ve yazar Prof. Dr. Max Otte’yi aday gösterdi.

Sol Parti’nin adayı Mainz kentinde hekimlik yapan ve sosyal faaliyetlerde bulunan Dr. Gerhard Trabert, Özgür Seçmenler’in (Freier Waehler) adayı da astrofizikçi Dr. Stefanie Gebauer oldu.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) oluşturduğu Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Meclis Grubu'nun desteklediği Steinmeier’in yeniden cumhurbaşkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

İlk 2 turda salt çoğunluk aranacak

Bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için ilk 2 turda salt çoğunluğu alması gerekiyor. Adaylardan birinin ilk 2 turda salt çoğunluğa ulaşamaması durumunda 3'üncü tura geçilecek ve bu turda en fazla oy alan aday cumhurbaşkanı olacak.

SPD, Yeşiller, FDP ve CDU/CSU’nun Federasyon Konseyinde büyük çoğunluğa sahip olmasından dolayı Steinmeier’in ilk turda seçilmesi bekleniyor.

Seçimlerin yapılacağı yer salgın nedeniyle değişti

COVID-19 salgını sebebiyle cumhurbaşkanlığı seçimi daha önce olduğu gibi Federal Meclisin Genel Kurulu'nda yapılmayacak.

Seçimler, COVID-19 tedbirleri kapsamında Federal Meclis binasının yanındaki 8 katlı Paul-Löbe-Haus binasında gerçekleştirilecek.

Federasyon Kongresi üyeleri, binanın katlarında yer alacak. Üyelerin konuşmaları takip etmesi için katlara televizyonlar kurulacak.