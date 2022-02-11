Büyük umutlarla göreve gelen Biden'a eleştiriler artarken anketler de Joe Biden'a olan desteğin düştüğünü ortaya koyuyor.

CNN'in son anketine göre Biden'a destek yüzde 41'e kadar düştü. Ankete katılanların önemli bir bölümü Biden'ı hiç bir konuda başarılı bulmuyor.

Biden'a dış politika konusunda getirilen sert eleştirilere son dönemde ekonomi başlığı da eklenmiş görünüyor.



Biden'ın ekonomi yönetimi eylül ayında yüzde 51 onay alırken bu rakam Şubat'ta yüzde 37'ye kadar geriledi.



Amerikalıların büyük bir çoğunluğu da Biden'ı lider olarak yeterli görmüyor.

Yüzde 21 memnun



Ankete katılanların sadece yüzde 21'i Joe Biden'ın ülke için gerçek liderlik gösterebileceğine inanıyor.



Biden için anketteki tek olumlu sonuç, son dönemde başlattığı ücretsiz test kiti dağıtımı konusunda ortaya çıktı.

"En azından Trump değil"



Ankette Biden için olumlu bir şeyler yazar mısın bölümünde de ilginç cevaplar verildi.



Bir ABD'li en azından bir Trump değil derken başka biri de Biden'ın yeni kedisini çok seviyorum yazdı.