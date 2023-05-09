Almanya'da oylar 3 kilitli diplomatik odada korunuyor

Yurt dışında 27 Nisan'da başlayan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için oy verme sürecinin son gününde de Türk vatandaşları sandık başındaydı.

Yurt dışında en fazla seçmenin olduğu Almanya'da, sandık güvenliği kadar, kullanılan oyların güvenliği de önem arz ediyor.

Oy verme merkezinde kullanılan oylar, diplomatik çuvallara konularak özel kilitli odada koruma altında tutuluyor. Oy çuvallarının saklı tutulduğu odaya girebilmek için bütün komisyon üyelerinin aynı anda bir araya gelmesiyle mümkün oluyor.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu oy verme merkezinde, oy çuvallarının korunması ve saklanması için alınan güvenlik tedbirleri ise dikkat çekiyor.

Oy çuvalları başkonsolosluk bünyesinde diplomatik odada saklı tutuluyor

27 Nisan'dan bu yana kullanılan oylar, diplomatik çuvallar içerisinde Başkonsolosluk bünyesinde özel odada saklı tutuluyor.

Oy verme işleminin sona ermesinin ardından kullanılan oylar sandık görevlileri ve müşahitler eşliğinde sayılarak, tutanakla diplomatik çuvallara konuluyor.

Mühürlenen oy çuvalları daha sonra sandık kurulu tarafından saklama ve ulaştırma komisyonu yetkililerine, yine bir tutanakla teslim ediliyor.

Oy çuvalları, komisyon başkanına ait bir kilit olmak üzere üç partiye ait, üç farklı kilitle özel odada koruma altına alınıyor.

Aynı anda bütün komisyon üyelerinin bir araya gelmesi ile kapı açılıyor

Oyların saklandığı bu odaya girmek ise imkânsız.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan KAYA, "Oy çuvallarının saklandığı diplomatik odaya girebilmek için bütün komisyon üyelerinin bir araya gelmesiyle ancak mümkün olduğunu" dile getirdi ve ekledi:

"Tutanak karşılığında teslim alıyoruz çuvalları ve güvenlikli odamıza yerleştiriyoruz. Güvenlikli odamızı sadece ulaştırma ve saklama komisyonu üyelerinin elinde bulundurduğu birer kilitle açılabiliyor. Her bir komisyon üyesi bir kilide sahip. Dolayısıyla bütün komisyon üyeleri ancak bir araya geldiğinde bu kapı açılabiliyor. Tek başına bu kapı açılamıyor.”

Almanya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’da kullanılan oylar yarın (çarşamba günü) Köln Havaalanı’ndan özel uçakla Türkiye’ye gönderilecek.

Başkonsolos KAYA, Diplomatik oy çuvallarının 10 Mayıs Çarşamba günü Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilmek üzere uçakla Türkiye'ye gönderileceğini" söyledi ve şöyle devam etti:

"Seçimin son gününden sonra 9 Mayıs’tan sonra Türkiye’den gelecek bir uçakla bütün çuvallar havaalanına ulaştırılacak. O gün burada yine tutanakla açacağız güvenlikli odamızı ve havaalanına transfer edeceğiz. Orada da yine müşahitlerin önünde, komisyon üyelerinin önünde uçağa transfer edilecek ve 10 Mayıs’ta kısmetse Türkiye’ye uçacak. 10 Mayıs’a kadar bu güvenlikli odada çuvallarımız saklı kalıyor.”

Haber: Bülent DÖNMEZ