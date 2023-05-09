İsrail, 20 gazetecinin öldürülmesine ilişkin kimseyi yargılamadı

Ebu Akile'nin öldürülmesinin birinci yılında CPJ tarafından hazırlanan raporda, İsrail'de 2001'den bu yana çoğu görev başında iken olmak üzere öldürülen gazetecilerle ilgili hukuki süreçler değerlendirildi.

Raporda, İsrail'in öldürülen gazetecilerle ilgili "şeffaflıktan uzak, üstünkörü ve zamana yayarak" soruşturma yaptığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"2001'den bu yana 20 gazetecinin öldürülmesiyle ilgili kimse hakkında soruşturma açılmadı. Hukuki süreçler; kanıt ve tanık iddiaları dikkate alınmadan, olaylarda sorumluluğu bulunan kolluk kuvvetlerini aklayacak şekilde yürütüldü. İsrail makamları, gazetecilerin öldürülmesiyle ilgili hukuki süreçleri uzatarak hesap vermekten kaçıyor ve Filistinlilerin adalet arayışını engelliyor."

İsrail savaş uçaklarının, 2021'de Gazze'de ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın ofislerinin de bulunduğu yüksek katlı binayı vurduğu anımsatılan raporda, medya altyapısının İsrail tarafından tahrip edilmesi kınandı.

Öldürüldükleri sırada açık şekilde basın mensubu oldukları görülüyordu

Raporda, söz konusu 20 gazeteciden 13'ünün öldürüldükleri sırada açık şekilde basın mensubu olduklarının anlaşıldığına dikkati çekilerek, 2018'de Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerini takip ederken İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülen Filistinli gazeteci Yasir Murteca ve Ahmed Ebu Hüseyin'in yanı sıra Ebu Akile'nin ölümüne ilişkin "bağımsız ve şeffaf" soruşturma başlatılması çağrısı yapıldı.

Raporda ayrıca ABD Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI), Ebu Akile'nin ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmanın seyriyle ilgili bilgi paylaşması talep edildi.

Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Al Jazeera televizyonunun 51 yaşındaki deneyimli saha muhabiri Ebu Akile, 11 Mayıs 2022'de İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Gazeteci Ebu Akile'nin, görevini yaptığı sırada ve "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Çok sayıda uluslararası kurumun soruşturma ve incelemelerinin vardığı sonuç, Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından hedef alınarak öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

Olayda sorumluluğunu defalarca inkar eden ve Filistinli silahlı grupları sorumlu tutan İsrail ordusu, uluslararası tepkilerin ardından, 5 Eylül 2022'de yayınladığı nihai raporunda, Ebu Akile'nin "yanlışlıkla İsrail ordusunun ateşiyle öldürülmüş olma olasılığının yüksek olduğunu" duyurmuştu.

FBI, ABD vatandaşı Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili geçen yıl kasım ayında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.