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Dünya
AA 20.12.2024 22:34

Almanya'da Noel pazarına araçlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Almanya'nın Magdeburg kentinde kimliği belirsiz bir kişinin Noel pazarındaki kalabalığın üzerine araç sürdüğü olayda, onlarca kişi yaralandı.

Almanya'da Noel pazarına araçlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Alman medyasında yer alan haberlerde kimliği belirsiz bir kişinin, aracını Noel pazarındaki kalabalığın üzerine sürdüğü ifade edildi.

Saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 80 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırgan gözaltına alındı

Noel pazarının kapatıldığı ve insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istendiği kaydedildi.

Saldırı, Elbe Nehri'nin yakınındaki Magdeburg Belediye binasının yanında kurulan Noel pazarında yaşandı.

Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff yaşanan olaya tepki göstererek, "Noele yaklaştığımız şu günlerde korkunç bir olay" dedi.

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