Almanya'da Noel pazarına araçlı saldırı

Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, yaptığı açıklamada saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerden birinin küçük bir çocuk olduğunu belirtti.

"Noele yaklaştığımız şu günlerde korkunç bir olay" diyen Haseloff, saldırıda bazıları ağır olmak üzere 60'ın üzerinde kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırgan gözaltına alındı

Haslehoff, saldırganın gözaltına alındığını belirterek, Suudi Arabistan kökenli saldırganın Saksonya-Anhalt eyaletinde çalışan bir doktor olduğunu ve 2006'dan bu yana Almanya'da yaşadığını ifade etti.

Welt gazetesi de polise dayandırdığı haberinde saldırganın 1974 doğumlu Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu ve gözaltına alındığını belirtti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, saldırgan, Noel pazarında en az 400 metre boyunca bir aracı kalabalığın üzerine sürdü.

Olayın ardından Noel pazarı kapatılırken, insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istendi.

Saldırı, Elbe Nehri'nin yakınındaki Magdeburg Belediye binasının yanında kurulan Noel pazarında yaşandı.

Scholz olayın yaşandığı yeri ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yaptığı yazılı açıklamada, "Huzurlu bir Noel beklentisi Magdeburg'dan gelen haberlerle aniden kesintiye uğradı. Bu korkunç suçun tüm arka planı henüz açıklığa kavuşmuş değil. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle. Tüm acil servislere çabaları için teşekkür ediyorum" dedi.

Başbakan Olaf Scholz da sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Magdeburg'dan gelen haberlerin son derece üzücü olduğunu belirtti.

Scholz, "Acil servisler yaralılarla ilgilenmek ve hayat kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Tüm düşüncelerimiz kurbanlar ve aileleriyle. Güvenlik makamları olayın arka planını açıklığa kavuşturacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Scholz'un Magdeburg'taki olay mahallini ziyaret edeceği öğrenildi.