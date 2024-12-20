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Dünya
TRT Haber 20.12.2024 21:56

ABD, Ahmed Eş-Şara ile görüştü

ABD, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Eş-Şara ile görüştüklerini açıkladı.

ABD, Ahmed Eş-Şara ile görüştü

Yapılan açıklamada, görüşmenin "iyi ve kapsamlı" geçtiği belirtildi.

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