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20.12.2024 21:56
, 20.12.2024 22:19
SON GÜNCELLEME
20.12.2024 22:19
ABD, Ahmed Eş-Şara ile görüştü
ABD, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Eş-Şara ile görüştüklerini açıkladı.
Yapılan açıklamada, görüşmenin "iyi ve kapsamlı" geçtiği belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
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