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Dünya
AA 20.12.2024 15:32

Rusya'nın Suriye'deki hava üssünde sessizlik hakim

Rusya'nın 2015 sonlarında Suriye iç savaşının gidişatını değiştiren askeri konuşlanmayı yaptığı Hımeymim Hava Üssü'ndeki faaliyetlerin büyük ölçüde durduğu gözlendi.

Rusya'nın Suriye'deki hava üssünde sessizlik hakim

Devrik Beşşar Esed rejiminin Suriye iç savaşında muhaliflere karşı düşüşe geçtiği 2015 yazından sonra rejimin çağrılarına icabet eden Moskova yönetimi, Hımeymim'de savaş uçaklarını konuşlandırmaya başladı.

Hazar Denizi, İran ve Irak uzantılı hava koridorunu yoğun şekilde kullanan Rus ordusu, 2015'in eylül ayı sonunda Hımeymim'deki hazırlıklarını tamamladı. Eylül ayının son günü Suriye'de muhaliflere karşı ilk hava saldırılarını başlatan Rusya, ilerleyen aylarda Esed rejiminin iktidarda kalmasını sağlayan askeri denge kurarak muhaliflerin geniş bir alanda hakimiyet kaybına neden oldu.

Esed rejiminin Kasım 2024'e kadar en büyük güvencesini teşkil eden Rus hava kuvvetleri, ülkenin doğu kesimlerinde daha yoğun faaliyet gösteren ABD Hava Kuvvetleriyle de olası çatışma ve tehlikeli karşılaşmaları önlemek için hava sahasını bir mekanizma üzerinden paylaştı.

Üsteki faaliyetler büyük ölçüde durdu

Suriye'de 27 Kasım'dan sonra şiddetlenen çatışmalarda rejim ordusunun hızla dağıldığı ve kentlerdeki kontrolü kaybettiği günlerde Hımeymim Hava Üssü'ndeki Rus savaş uçakları da rejim karşıtı ve muhalif güçlere bazı saldırılar düzenledi.

Rejim ordusu ve İran destekli güçlerin hızla dağılması sırasında uluslararası kamuoyunda dikkatler, Rus hava üssünün nasıl devreye gireceğine çevrildiancak geçmiş yıllara göre Rus hava saldırıları oldukça az seyretti.

Hımeymim'e ait son görüntülerde de büyük bir alana yayılan pistlerde ve hangarlardaki hareketsizlik dikkati çekti.

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