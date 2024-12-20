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Dünya
AA 20.12.2024 13:51

Katil İsrail'in 441 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 206'ya yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 77 artarak, 45 bin 206'ya yükseldi.

Katil İsrail'in 441 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 206'ya yükseldi
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 441 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Soykırımcı İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 77 kişinin hayatını kaybettiği, 174 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 206'ya, yaralı sayısının da 107 bin 512'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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