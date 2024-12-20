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Dünya
AA 20.12.2024 22:09

İsrail, Suriye'nin Dera kentinde de toprak işgal etti

İsrail, Baas rejiminin devrildiği Suriye'nin Dera kentindeki Yermuk havzasında yer alan 2 köyü işgal etti.

İsrail, Suriye'nin Dera kentinde de toprak işgal etti

İsrail, rejimin devrildiği günden bu yana Suriye topraklarındaki işgalini genişletiyor.

İsrail ordusu, güneydeki Dera kentine bağlı Yermuk havzasında yer alan Cemle ve Maaraba köylerini işgal etti.

Bölge sakinleri ise İsrail'in ülke topraklarını işgalini protesto etti. Gösterilere Suriye'nin yeni bayraklarıyla gelen kalabalıklar, "Defol İsrail" sloganları attı.

Gösteri sırasında İsrail güçleri, mevzilendikleri tepelerden kalabalığın üzerine ateş açtı. İsrail ordusunun saldırısında 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Yermuk havzasındaki İsrail işgalini protesto eden sivillere ateş açtığını kabul etti.

Açıklamada, İsrail askerlerinin gösteriler sırasında "tehdit algıladığı" iddia edilirken, Suriyeli göstericilerden birinin bacağından vurulduğu kaydedildi.

İsrail, Suriye'nin Dera kentinde de toprak işgal etti

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından, 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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