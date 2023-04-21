Almanya'da Müslümanlar camilere sığmadı

Almanya'da, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Köln DİTİB Merkez Camii'ne sabahın erken saatlerinde akın eden binlerce Müslüman, bayram namazını eda etmek için aynı anda saf tuttu.

Oruçların tutulduğu, iftar sofralarının paylaşıldığı, mukabelelerin okunduğu, teravih namazlarının kılındığı bir ramazan ayını daha geride bırakan Müslümanlar Ramazan Bayramı'na ulaşmanın heyecanını yaşadı.

Köln'de 5 bin kişinin katıldığı bayram namazına, Türkiye'de yaşanan depremden dolayı buruk geçti.

Almanya'da yaşayan binlerce Müslüman bayram namazını kılmak için Köln DİTİB Merkez Camii'ne sabahın erken saatlerinde akın etti.

Müslümanların buluşma noktası olan Köln Merkez Camii'nde 5 bin kişinin katılımıyla bayram namazı kılındı.

Namaz sonrası hutbe okundu, tekbirler getirildi.

Eller semaya açılarak Türkiye'de, deprem bölgesinde hayatını kaybedenler ve dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkıntı yaşayan, gözyaşı döken, Ramazan Bayramı coşkusunu yaşayamayan Müslümanlar ve tüm İslam alemi için dua edildi.

DİTİB din görevlisi Naci Şengün, "önceki bayramlara göre bu Ramazan Bayramı'nın Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle buruk geçtiğini" dile getirdi:

"Ramazan-ı Şerif'in bayramını bütün Müslüman kardeşlerimle birlikte Köln DİTİB Merkez Camii'nde eda ettik. Farklı renklerle Kabe'yi andıran bir görüntüyle 5 bin kişiyle namazı eda eyledik. Tabii bu yıl Ramazan-ı Şerif bayramı buruk geçiyor. Depremde hayatlarını kaybeden kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz. Allah vefat eden kardeşlerimize gani gani rahmet eylesin."

Kılınan bayram namazının ardından Müslümanlar birbirleriyle bayramlaşmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Haber: Bülent Dönmez