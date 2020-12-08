Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer, Dresden kentinde düzenlediği basın toplantısında, bu dönemde virüsün etkisinin ilk bahara göre daha yüksek olduğunu ve insanların durumu çok fazla ciddiye almadığını belirtti.

Kretschmer, eyaletteki hastanelerin kapasitesinin sınırına geldiğini vurgulayarak virüsün yayılmasını durdurmak için şimdi harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Şimdiye kadar uygulanan önlemlerin yeterli olmadığını ve yeni tedbirlerin alınacağını aktaran Kretschmer, gelecek haftadan itibaren okulların ve kreşlerin kapatılacağı belirtti.

Kretschmer, ayrıca sadece süpermarketler ve temel ihtiyaçların satıldığı mağazaların açık kalacağını söyledi.

10 Ocak'a kadar geçerli olacak

Toplantıya katılan Saksonya Ekonomi Bakanı Martin Dulig de kamusal alanda alkol tüketiminin yasaklanacağını, yaşlı ve bakımevlerindeki tedbirlerin sıkılaştırılacağını söyledi.

Söz konusu tedbirler, cuma günü eyaletin bakanlar kurulunda görüşülmesinin ardından 14 Aralık'tan 10 Ocak'a kadar geçerli olacak.

Maske takma zorunluluğu

Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Başbakanı Manuela Schwesig de Eyalet Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Yarından itibaren insanların yoğun olduğu meydanlarda maske takmak zorunlu olacak.

Son 7 günde 100 bin kişide 200'ün üzerinde yeni vaka tespit edilen bölgelerde dışarı çıkma yasağının uygulanacağını ifade eden Schwesig, okullarda 4-8 Ocak tarihleri arasında 7. sınıftan itibaren uzaktan eğitim verileceğini söyledi.

Sokağa çıkma yasağı

Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier de Hessen Eyalet Meclsi'nde yaptığı açıklamada, 11 Aralık’tan 10 Ocak'a kadar, son 7 günde 100 bin kişide 200'ün üzerinde yeni vaka tespit edilen bölgelerde gece 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının uygulanacağını söyledi.

Bouffier, ayrıca eyalet genelinde kamusal alanda alkol tüketiminin yasaklanacağını belirtti.

Bavyera eyaleti daha önce COVID-19 tedbirlerini sıkılaştırma kararı almıştı.

Baden-Württemberg gibi diğer eyaletlerin de benzer önlemler alacağı bildirildi.

Öte yandan federal hükümete danışmanlık yapan Ulusal Bilim Akademisi Lopolidina’dan yapılan yazılı açıklamada, federal hükümetin, ülke genelinde COVID-19 önlemlerinin daha da sertleştirilmesi ve insanlar arasındaki temasın azaltılması yönünde tedbirler alması talep edildi.

Açıklamada, virüsün yayılmasının önüne geçmek için 24 Aralık'tan 10 Ocak'a kadar Almanya genelinde kamusal hayatın büyük ölçüde durdurulması istendi.