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Dünya
AA 08.02.2024 20:14

Almanya'da "Kadınlar Karnavalı"na yüz binlerce kişi katıldı

Almanya'da, Ren Nehri'ne komşu şehirlerde "5. Mevsim" olarak adlandırılan karnaval çerçevesinde düzenlenen "Kadınlar Karnavalı"na yüz binlerce kişi katıldı.

Almanya'da "Kadınlar Karnavalı"na yüz binlerce kişi katıldı

Özellikle Ren Havzası çevresinde yaşayan Katoliklere özgü bir gelenek olarak yaşatılan ve her yıl 11. ayın 11'inde saat 11.11'de başlayan "5. Mevsim" karnavalı kutlamaları, Köln, Düsseldorf, Mainz gibi şehirlerde yapılıyor.

Karnavalın başkenti olarak kabul edilen Köln'de düzenlenen "Kadınlar Karnavalı" için zaman zaman etkili yağmur ve fırtınaya rağmen çeşitli kostümleriyle sokağa çıkan halk, renkli görüntüler oluşturdu.

Şehrin sokaklarında kutlama yapan yüz binlerce kişi nedeniyle birçok sokak trafiğe kapatılırken trafikte aksamalar yaşandı.

Karnaval sezonu

Karnaval, özellikle Ren Havzası çevresinde yaşayan Katolik kesime özgü bir gelenek olarak biliniyor.

Almanya'da karnaval dönemi, 12 Şubat'ta "Rosenmontag" (Gül Pazartesi) adı verilen büyük karnaval geçidiyle zirve noktasına ulaşacak ve 14 Şubat'ta "Aschermittwoch" (Kül Çarşambası) adı verilen gün sona erecek.

Dünyadaki siyasi figürlerin maketlerle karikatürize edildiği büyük karnaval geçidi Rosenmontag'a civar şehirlerden ve ülkelerden 500 bin ila 1 milyon kişinin katılması bekleniyor.​​​​​​​

Karnavalın ardından "Fastenzeit" denilen ve 40 gün süren, Hristiyanların et ve et ürünlerini tüketmediği "oruç" dönemine girilecek.

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