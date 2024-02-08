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Dünya
AA 08.02.2024 19:48

Ukrayna’nın yeni Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy’i oldu

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, ordu yönetimini değiştirme kararı aldıklarını duyurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy'i atadı.

Ukrayna’nın yeni Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy’i oldu

Zelenskiy, yaptığı görüntülü açıklamada, bugünden itibaren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yönetimini yeni ekibin devraldığını belirterek, "Robotine ya da Avdiyivka'daki askerlerimizin Genelkurmay ile Başkomutanlık Karargahı'nın savaşla ilgili aynı vizyona sahip olmasını istiyorum" dedi.

Çeşitli kademelerdeki komutanlarla onlarca görüşme yaptığına işaret eden Zelenskiy, söz konusu komutanların hepsinin orduda üst düzey pozisyonlar için düşünüldüğünü ve Ukrayna'nın en deneyimli komutanının liderliğinde görev yapacaklarını aktardı.

Zelenskiy, "Albay General Sırskiy'i, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak atadım. O, Kiev savunma operasyonunu yönetmiş, başarılı savuma deneyimine sahip. O, ayrıca Harkiv'in kurtarılması operasyonu gibi taarruz operasyonlarında da başarılı bir deneyime sahip." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önceki Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'a Rusya ile savaşta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini yönetmek gibi en zor görevlerden biri düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin tüm halkıyla birlikte Ukrayna'nın, karşısındaki düşman kim olursa olsun kendisi ve halkı için savaşacağını tüm dünyaya gösterdi. Askerlerimiz saldırganın işgalini püskürttü, devletimizi savundu ve her gün bağımsızlığımızı savunmaya devam ediyor. Ancak savaş aynı kalmaz. Savaş değişir ve değişiklik gerektirir. 2022, 2023 ve 2024'un muharebe operasyonları 3 farklı gerçekliktir. 2024 hazırlıklı olmamız gereken yeni değişiklikler getirecek. Yeni yaklaşımlara ve yeni stratejilere ihtiyacımız var. Bugün Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yönetimini değiştirme kararı alındı. Valeriy Zalujnıy'a tüm başarıları ve zaferleri için minnettarım."

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