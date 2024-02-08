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Dünya
AA 08.02.2024 18:48

Kalkıştan önce uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalışan yolcu gözaltına alındı

Tayland'da bir yolcu, kalkıştan kısa süre önce uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştığı için gözaltına alındı.

Kalkıştan önce uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalışan yolcu gözaltına alındı

The Straits Times'ın haberine göre, polis, ülkenin kuzeyindeki Chiang Mai Havalimanından kalkışa hazırlanan Thai Airways'e ait "TG121" sefer sayılı yolcu uçağında yaşanan olay ve gözaltına alınan yolcuya ilişkin açıklamada bulundu.

Olay anında yolcunun panik atak geçirdiği, uçağın ön bölümündeki acil çıkışa doğru koştuğu ve kapının kilidini açmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, yolcunun bir yandan da birinin kendisine saldıracağını söyleyerek bağırdığı ifade edildi.

Açıklamada, yolcunun kabin görevlilerince durdurulduğu ve sorgulanmak üzere polise teslim edildiği bildirildi.

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