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Dünya
İHA 08.02.2024 19:55

Filipinler'deki toprak kaymasında 10 kişi öldü, kayıp 49 kişiyi aranıyor

Filipinler'de bir maden sahası yakınında meydana gelen toprak kaymasında 10 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 49 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.

Filipinler'in Davao de Oro bölgesindeki bulunan Maco kasabasında salı günü bir maden firmasının çalışanlarının servis beklediği sırada heyelan yaşandı.

Yerel makamlardan edinilen bilgilere göre felaketin yaşandığı bölgede 10 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Kayıp 49 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz salı günü yerel saatle 19.30 civarında meydana gelen toprak kaymasında bölgede faaliyet gösteren bir madencilik firması çalışanlarının servis bekledikleri alanda toprak altında kaldığı açıklanmıştı. Ayrıca en az 3 otobüs ve bazı yapıların çamur ve toprağa gömüldüğü bildirilmişti.

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